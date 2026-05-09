22 kaçak göçmen daha yakalandı
Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 22 kaçak göçmeni daha yakaladı.
Türkiye'ye yasadışı göçle mücadele devam ediyor.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.