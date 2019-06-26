0553 313 94 23

22 branşta ücretsiz il spor merkezi açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılacak olan ücretsiz İl Spor Merkezleri, 29 Haziran 2019 tarihinde açılıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:42
22 branşta ücretsiz il spor merkezi açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılacak olan ücretsiz İl Spor Merkezleri, 29 Haziran 2019 tarihinde açılıyor.



Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde her yıl İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri çalışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanıyor. Her yıl tüm Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kuruluş tarihi olan 29 Haziran günü İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları açılış töreniyle gerçekleştiriliyor.



Türkiye’nin 81 ilindeki İl Spor Merkezlerinde 05 – 18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler, Aydın’da 22 branşta yaklaşık 125 uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilecek. Her ilde olduğu gibi ilimizde de 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 15.00’da Efeler Atatürk Spor Salonunda Ücretsiz İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları ve Engelliler İl Spor Merkezleri açılış töreni gerçekleştirilecek.



22 Branşta Faaliyet Gösterecek


Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlerimize spor kültürünü yerleştirmek amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları 22 branşla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine yaz döneminde de ara vermeden devam edecek.



Yoğun bir talebin olduğu yaz spor okulları; atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, futbol, güreş, halter, hemsball, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme (ücretli) ve wushu branşlarında çalışmalar gerçekleştirilecek.



29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 15.00’da Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları açılış töreninde branşların ve antrenörlerin tanıtımının ardından okçuluk, boks, kick boks, taekwondo, cimnastik ve halk oyunları branşlarında sporcular gösteri yapacak.



“Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın”


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın’da yaşayan tüm gençlere “Bu yaz mutlaka spora başlamalısın” sloganı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarına davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:42
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek Ultraaslan Temsilciliğinden kutlama gecesi
    1. Devrek Ultraaslan Temsilciliğinden..
    2. Ümraniye’de uyuşturucu satıcıları..
    3. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    4. UCM Başsavcısından Arakanlı..
    5. Guney Kore’de ilkokulda yangın: 2..
    6. Eğitim mimarını sevenleri uğurladı
    7. Sani Konukoğlu Ortaokulu öğrencisi..
    8. Hollandalı öğrenciler yaptı! Güneş..
    9. Ters devrilen otomobilden yara almadan..
    10. Tüfekle yaralanan peçeli baykuş tedavi..
    11. "Orta Asya, iklim değişikliğinin..
    12. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i..
    13. Konya’da LGS sınavında tam puan alan..
    14. Tarsus Su Parkı’nın havuz suyu..
    15. May’den Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    16. “Zirvede Ben de Varım”da keşfedilen 4..
    17. Bakan Turhan: "Bu çalışmamız..
    18. Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin..
    19. Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    20. Nevşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt..
    21. Teknoloji şirketleri kullanıcı..
    22. Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen..
    23. Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği..
    24. Çay sanayicisi şikayetçi
    25. Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film..
    26. Seçer: “Halkımdan aldığım mesajı..
    27. GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz..
    28. Denizde bulduğu taşın araştırılmasını..
    29. Bulgarlar Kayseri’ye Hayran Kaldı
    30. SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler