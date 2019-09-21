21.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...21 Eylül 2019 Cumartesi 06:24
VAHYİN DİLİNDEN
اُتْلُ مَٓا اُو۫حِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۜ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِۜ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُۜ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl.
Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder.
Allah’ı anmak her şeyden önemlidir.
Allah yaptıklarınızı bilir."
(Ankebut Suresi, âyet:45) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur;
Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur.
Sözün en hayırlısı Allah'ın Kitabı'dır."
(Müslim, Cum'a, 45)
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