21.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَاِنْ تُطِـعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۜ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar.

Çünkü onlar zandan başka bir şeye tâbi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar."

(En'am Suresi, âyet:116) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Mü’minin ferasetinden (anlayışından, sezişinden) sakının.

Çünkü o Allah’ın nuru ile bakar.”

(Tirmizî, Tefsîru sûre, 15/6)