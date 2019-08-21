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21.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:22
21.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاِنْ تُطِـعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۜ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar.

 Çünkü onlar zandan başka bir şeye tâbi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar."

 (En'am Suresi, âyet:116)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Mü’minin ferasetinden (anlayışından, sezişinden) sakının.

  Çünkü o Allah’ın nuru ile bakar.”

(Tirmizî, Tefsîru sûre, 15/6)

 

 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:22
  1. 21.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. En'am 116
  3. çoğunluğa uymak
  4. feraset
  5. mü'minin feraseti

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