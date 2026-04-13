210 milyonluk bungalov vurgunu çöktü! Diyarbakır merkezli 8 ilde dev operasyon: Tatil hayali kuranları çarpan çete yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siber polisinden dolandırıcılara ağır darbe! Sahte bungalov siteleri üzerinden vatandaşların tatil hayallerini ve paralarını çalan şebeke, Diyarbakır merkezli düzenlenen geniş kapsamlı operasyonla çökertildi. MASAK raporuyla ortaya çıkan dudak uçuklatan rakamlar, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ‘bungalov ev kiralama’ vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak’ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, dijital ortamda sahte kiralama sayfaları oluşturarak vatandaşları mağdur eden 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

 

Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Otomotiv

Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Pişkinliğin böylesi görülmedi Çaldı, dolandırıldı polise gidince yakayı ele verdi
Pişkinliğin böylesi görülmedi Çaldı, dolandırıldı polise gidince yakayı ele verdi

Yerel

Pişkinliğin böylesi görülmedi Çaldı, dolandırıldı polise gidince yakayı ele verdi

Pişkin dolandırıcı tosuncuğu aratmadı! Baklava zinciri sahibi kılığında esnafı soydu: Numune oyunuyla servet topladı!
Pişkin dolandırıcı tosuncuğu aratmadı! Baklava zinciri sahibi kılığında esnafı soydu: Numune oyunuyla servet topladı!

Yaşam

Pişkin dolandırıcı tosuncuğu aratmadı! Baklava zinciri sahibi kılığında esnafı soydu: Numune oyunuyla servet topladı!

