21 yıl sonra geri dönüş imkanı! Beyin göçü öyle değil böyle olur

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasının ardından Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrılıp, Türkiye'nin uzay atılımını yaşamak için 21 yıl sonra ülkesine döneceğini açıkladı. ABD'de 10 yıldır NASA'da astrofizik ve derin uzay alanında çalışmalar yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'ye dönüp uzay alanındaki çalışmalarına ülkesinde devam edeceğini duyurdu.

Yıldız'ın geri dönüş kararını duyurduğu videoyu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 'Hoş geldiniz' notuyla kendi hesabından paylaştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türkiye’nin tersine beyin göçü hamleleri ve muhalif medyanın söz konusu gelişmelere karşı tutumu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözlerinin Mustafa Kemal’e ait sözler olduğu halde kemalist medyanın görmezden geldiğini, sürekli bilim edebiyatı yapan kesimin aslında bu gelişmelere en büyük desteği vermesi gerektiğini söyledi.