Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
21 yaşındaki hırsıza unutmayacağı ceza

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki A.H.Ç., polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracının lastikleri indirilerek yakalanan şüpheliye 330 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay dün sabah saatlerinde Başakşehir, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen A.H.Ç., şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri aracın lastiklerini indirerek şüpheliyi yakaladı.

 

330 bin TL idari para cezası kesildi

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 2 cep telefonu ile 17 bin 330 TL, 320 Amerikan doları ve 80 euro ele geçirildi.

Öte yandan açıktan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan A.H.Ç.'ye polisin "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve makas atmak suçlarından toplam 330 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şüphelinin kullandığı 34 MVY 998 plakalı araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin, bugün "açıktan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

 

x

