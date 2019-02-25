21 Yaş Altı Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ertelendi

İSTANBUL (AA) - 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken derbi, olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ertelendi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki sahada, saat 12.00'de başlaması planlanan mücadelenin, olumsuz şartlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Ligde Beşiktaş'ın 46, Fenerbahçe'nin ise 39 puanı bulunuyor.

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