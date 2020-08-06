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Aktüel

"21. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:53:06 -
"21. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular sürüyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Festival, "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana teması, "Kent Hafızası" yan temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek.

Festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallarda gerçekleştirilecek belgesel ve fotoğraf yarışmasına bir haftada 474 başvuru yapıldı.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, gazetecilere, 20 yıldır aralıksız devam eden festivalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci koşullarına uygun gerçekleştirileceğini söyledi.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmaya 30 Temmuz'da başlayan başvuruların 30 Ağustos'da sona ereceğini anlatan Köse, yarışmayla özelde Safranbolu, genelde ülkenin kültürel değerlerinin korunması ve geleceğe miras bırakılmasını amaçladıklarını kaydetti.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasının önemine işaret eden Köse, bu tema ışığında yapılan festival sayesinde ilçenin birçok kazanım elde ettiğini vurguladı.

Köse, etkinlik sayesinde 20 yıldır ilçede hem ülkenin hem de dünyanın birçok bölgesinin somut ve soyut mirasının arşivlendiğini dile getirerek, "Bu yıl da belgesel ve fotoğraf alanında yarışmalarımız var. Önemli olan dereceye girmek değil, bu eserleri ortaya çıkarmak." dedi.

Elif Köse, Kovid-19 sebebiyle belgesel film gösterimleri ve ödül töreninin yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.filmfreeway.com", "www.altinsafran.org" ve "www.safranbolu.bel.tr" adreslerinden ulaşılabilir.

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