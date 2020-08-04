  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

21 takım merakla bekliyordu! TFF, Süper Lig'deki takımların harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda transfer harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray transferde harcama opsiyonu en fazla olan takım olarak zirvede yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:08:00 -
21 takım merakla bekliyordu! TFF, Süper Lig'deki takımların harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı. Listede Galatasaray zirvede yer alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un da limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin merakla beklediği kararı açıkladı.

2020-21 sezonunda transfer harcama limiti listesi şu şekilde belirlendi;

İşte ilk 5 sıra

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından harcama limiti sıralamasında 1. sırayı Galatasaray alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un limitleri euro bazında şu şekilde oldu;

Galatasaray - 429.042.297 TL (60,3M€)
Beşiktaş - 269.217.149 TL (36,4M€)
Fenerbahçe - 154.411.381 TL (21,7M€)
Başakşehir - 148.395.590 TL (20,85M€)
Trabzonspor - 132.517.761 TL (18,6M€)

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Kulüplerin borçlarını kim ödeyecek . Hiç kimse zaten ödemeyede niyetleri yok . Tam bir batak . Sonra da futbol beklenecek .
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı