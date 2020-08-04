21 takım merakla bekliyordu! TFF, Süper Lig'deki takımların harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda transfer harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray transferde harcama opsiyonu en fazla olan takım olarak zirvede yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı. Listede Galatasaray zirvede yer alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un da limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin merakla beklediği kararı açıkladı.
2020-21 sezonunda transfer harcama limiti listesi şu şekilde belirlendi;
İşte ilk 5 sıra
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından harcama limiti sıralamasında 1. sırayı Galatasaray alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un limitleri euro bazında şu şekilde oldu;
Galatasaray - 429.042.297 TL (60,3M€)
Beşiktaş - 269.217.149 TL (36,4M€)
Fenerbahçe - 154.411.381 TL (21,7M€)
Başakşehir - 148.395.590 TL (20,85M€)
Trabzonspor - 132.517.761 TL (18,6M€)
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