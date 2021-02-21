21 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 546 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

21 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 60’a yükseldi.

Toplam can kaybı 28.060 oldu

Toplamda 32 milyon 318 bin 182 test yapıldı. Bugün yapılan 101 bin 105 testten, 6 bin 546 yeni vaka sayısı, 601 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 638 bin 422, bugün iyileşen 5 bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 523 bin 760’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 1 bin 185 olduğu açıklandı.

20 Şubat koronavirüs tablosu: