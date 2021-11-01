21 katlı bina yerle bir oldu! Korku dolu anlar kameraya yansıdı
Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. Enkaz altında birçok işçinin kalmış olabileceği belirtilirken korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. Yetkililer, birçok işçinin enkaz altında mahsur kalmış olabileceğini belirtti.
21 katlı bina çöktü
Nijerya’nın en büyük kenti ve eski başkenti Lagos’ta inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. İkoyi bölgesinde bulunan binanın enkazında çok sayıda işçinin mahsur kalmış olabileceği belirtilerek, olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı (LASEMA) tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında mahsur kalanları kurtarmak için çok sayıda ekibin bölgede olduğu ve acil müdahale planının devreye sokulduğu ifade edildi.