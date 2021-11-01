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Dünya 21 katlı bina yerle bir oldu! Korku dolu anlar kameraya yansıdı
Dünya

21 katlı bina yerle bir oldu! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. Enkaz altında birçok işçinin kalmış olabileceği belirtilirken korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:48:00 - 2021-11-01 20:51:44

Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. Yetkililer, birçok işçinin enkaz altında mahsur kalmış olabileceğini belirtti.

21 katlı bina çöktü

Nijerya’nın en büyük kenti ve eski başkenti Lagos’ta inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. İkoyi bölgesinde bulunan binanın enkazında çok sayıda işçinin mahsur kalmış olabileceği belirtilerek, olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı (LASEMA) tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında mahsur kalanları kurtarmak için çok sayıda ekibin bölgede olduğu ve acil müdahale planının devreye sokulduğu ifade edildi.

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