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Gündem 21 ilde DEAŞ’a baskın: 51 şüpheli yakalandı
Gündem

21 ilde DEAŞ’a baskın: 51 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 11:23:00 -
21 ilde DEAŞ’a baskın: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik “Bozdoğan-18” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul’un da bulunduğu 21 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. 4 günden bu yana sürdürülen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” Yerlikaya ayrıca operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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