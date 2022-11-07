21 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye desteği

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da desteğini sürdürdü. İHH, 8 farklı ülkede kırtasiye malzemelerinden oluşan setler dağıttı.

20 bin 701 öğrenci faydalandı

Kırtasiye setlerinin içerisinde; okul çantasının yanı sıra, kalem, defter, silgi, cetvel ve okul önlüğü gibi malzemeler yer aldı. Setler, Suriye’de 11 bin 260, Somali’de 3 bin, Gazze’de 2 bin 500, Nijer’de bin, Afganistan’da bin, Yemen’de 961, Irak’ta 500 ve Burkina Faso’da 480 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı.

İHH, dünyanın farklı coğrafyalarında eğitim yardımlarına devam ediyor.

Destek bekliyorlar

Her yıl, dünya genelinde yeni eğitim dönemi öncesinde veliler ve öğrenciler okula hazırlık heyecanı yaşıyor. Fakat bu heyecanı yaşayamadan okula başlayan on binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenci var. Onlar, bu heyecanı yaşayabilmek için hayırseverlerin yolunu gözlüyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen bağışçılar, KIRTASİYE yazıp 3072'ye göndererek 10 TL'lik bağışta bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına KIRTASİYE yazarak yardım edebiliyor.