206 çift daha Evlilik Okulu’ndan sertifika

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu eğitimlerine katılan evli ve yeni evlenen 206 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

“Hayatın her alanında olduğunuz gibi görünün”

İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, evlilikte karşılıklı anlayışın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Evlilik Okulu Projesi Türkiye’de diğer illerimize örnek olacak çok güzel bir çalışma. Bu projede evlenecek olan çiftlere çamaşır makinası evli çiftlere ise kahve makinası hediye ediliyor. Bu çok güzel bir olay. Çiftler arasında evlenemeden önce her şey çok güzel ancak evlendikten sonra artık her şey rutine geçiyor. Hayat sizleri hiç hesap etmediğiniz şeylerle muhatap kılabilir. Evliliği kolaylaştırmamız gerekiyor. Bazen kızlarımız bir çok istekte bulunuyor. Ancak erkeğin bunu karşılayacak gücü yok. Bazen de erkek, karşısındakinin kendisinin her şeyine evet demesini istiyor. Ancak dinimiz öyle bir şey demiyor. Dinimiz karşılıklı oturun ve karşılıklı rızalaşın, birbirinizi sevin ve sayın diyor. Hayatta olduğun gibi görünmek lazım. İçimiz nasılsa dışımızda öyle olmalı. Böyle olduğunda ilerde yanlışları azaltmış olursunuz” diye konuştu.

“En önemli projelerimizden bir tanesi”

Yaklaşık 10 yıldan bu yana “Evlilik Okulu Projesi”nin devam ettiğini anımsatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “2009 yılında başladığımız projenin marka tescil belgesini de alarak 10 yıldır çiftlerimize eğitim veriyoruz. Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yaptığımız ortak proje gereği üç hafta boyunca evlenecek ve evli olan çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında yeni evlenecek çiftlerimize düğün hediyesi olarak otomatik çamaşır makinası, evli olanlara ise çay veya kahve makinası hediye ediyoruz. Ayrıca her ay evlilik okuluna katılan yeni evlenecek çiftlerimiz arasında kura çekerek, bir çiftimizi Umre’ye gönderiyoruz. Evlilik Okulu’nu önemsiyorum. Çünkü evlilik insanoğlunun hayatının dönüm noktalarından bir tanesi. Ancak evlenecek olan gençler evlilikle ilgili bir eğitim almadan hayatının en önemli noktasında hazırlıksız giriyor. Eşler ve ailelerin birbirine nasıl davranacağı, evliliğin dinimizdeki hükmü nedir ve nelere dikkat etmek lazım bunların bilinmesinde fayda var. Evlilik OkuluProjemizden dolayı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül aldık. Benimde en faydalı gördüğüm projelerden bir tanesidir” dedi.

Bir çift daha umreye gidiyor

Umreye gidecek çiftlerin kurasını Hatipoğlu çekerken, kurada isimleri çıkan Serpil ve Eren Pişkin çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Tahmazoğlu’na teşekkür etti.