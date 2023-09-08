  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem altyapı sorununu kağıt üstünde çözmüş! Algıyla çözülmüyor

Zillette at pazarlığı başladı! Kumarbaz Meral

"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal

Şöhret şımarıklığı! Ronaldo'dan skandal hareket

Bu nasihatler kalbimize dokunacak: Hüseyin Öztürk'ün kaleminde Hacı Bayram Hz.leri

CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!

Okul öncesi kiralar patladı! Bu nasıl fiyat?

Çin’de sürpriz Türkiye gelişmesi! Aramalara başladılar

Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Nükleer kategori 2 artık resmileşti! Dünya uranyum füzeleri karşısında şokta
Otomotiv 2030 yılına kadar yollar bu araçlarla dolacak!
Otomotiv

2030 yılına kadar yollar bu araçlarla dolacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-08 14:36:00 - 2023-09-08 14:36:39
2030 yılına kadar yollar bu araçlarla dolacak!

Dünya genelinde elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşması yönünde bir strateji benimseyen Türkiye’de ise 2030’da 2,5 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç trafiğe çıkmış durumda. Research and Markets verilerine göre ise elektrikli araç sayısı, 2030’a kadar yıllık oranıyla 80,7 milyona ulaşacak.

2030’a kadar tüm yeni araç satışlarının yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşması yönünde bir strateji benimseyen Türkiye’de ise 2030’da 2,5 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması öngörülüyor.

Türkiye pazarında yer alan yüzde yüz elektrikli markaların, ilk altı aylık satış rakamları da açıklanmıştı.

Satışta da öne çıkıyor

Satış verilerine göre Renault Zoe 1205 adetlik satış rakamıyla önceki yılda olduğu gibi, satış liderliğini korudu. Bu yılın ilk altı aylık dönemsel raporuna göre BMW 1218 adetlik toplam ürün gamı içerisindeki satış rakamı ile çok satan marka oldu.

En dikkat çeken marka ise Opel oldu. Corsa ve Mokka elektrikli modelleriyle 1065 adetlik toplam satış rakamına ulaştı ve 1000’likler grubuna çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fosil yakıtlardan kurtulmayı ve dizelin payını düşürmeyi hedefleyen Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak üzere yakın planda klasik yakıtları bırakmayı planlıyor. Türkiye ise elektrikli araç markalarının çoğalmasıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23