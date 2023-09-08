2030 yılına kadar yollar bu araçlarla dolacak!

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç trafiğe çıkmış durumda. Research and Markets verilerine göre ise elektrikli araç sayısı, 2030’a kadar yıllık oranıyla 80,7 milyona ulaşacak.

2030’a kadar tüm yeni araç satışlarının yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşması yönünde bir strateji benimseyen Türkiye’de ise 2030’da 2,5 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması öngörülüyor.

Türkiye pazarında yer alan yüzde yüz elektrikli markaların, ilk altı aylık satış rakamları da açıklanmıştı.

Satışta da öne çıkıyor

Satış verilerine göre Renault Zoe 1205 adetlik satış rakamıyla önceki yılda olduğu gibi, satış liderliğini korudu. Bu yılın ilk altı aylık dönemsel raporuna göre BMW 1218 adetlik toplam ürün gamı içerisindeki satış rakamı ile çok satan marka oldu.

En dikkat çeken marka ise Opel oldu. Corsa ve Mokka elektrikli modelleriyle 1065 adetlik toplam satış rakamına ulaştı ve 1000’likler grubuna çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fosil yakıtlardan kurtulmayı ve dizelin payını düşürmeyi hedefleyen Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak üzere yakın planda klasik yakıtları bırakmayı planlıyor. Türkiye ise elektrikli araç markalarının çoğalmasıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor.