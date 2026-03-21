2026’da “Süper El Nino” Geliyor: 2027 Sıcaklık Rekorları Kapıda

Meteoroloji uzmanları, 2026 yazında tropikal Pasifik Okyanusu’nda beklenen “süper El Nino” ile küresel sıcaklıkların yükseleceğini belirtiyor. Şu anda La Nina fazında olan Pasifik, önümüzdeki haftalarda ısınarak El Nino’ya geçiş yapacak. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) İklim Tahmin Merkezi, Haziran-Ağustos döneminde El Nino’nun ortaya çıkma olasılığını yüzde 62 olarak duyurdu.

El Nino’nun etkisi, kuzey ABD’de kuraklık, Gulf Coast ve güneydoğu ABD’de ise sel riskini artıracak. AccuWeather uzmanları, bu yılki El Nino’nun süper seviyeye ulaşabileceğini belirtiyor. Süper El Nino, deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun vadeli ortalamanın en az 2°C üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Bu durum, kasırga faaliyetlerini merkezi ve doğu Pasifik’te artırırken, Atlantik’te baskılayıcı bir etki yaratıyor.

Geçmişte 2015-2016’da yaşanan süper El Nino, küresel sıcaklıklarda ciddi artışlar yaratmıştı. Uzmanlar, 2026’daki El Nino’nun 2024’teki rekor sıcaklığı geçme olasılığı düşük olsa da, 2027’nin yeni bir küresel sıcaklık rekoru kırması ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor. İklim bilimci Zeke Hausfather, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “El Nino geliyor. 2026 küresel sıcaklık tahminlerini yukarı çekebilir; ENSO ile yüzey sıcaklığı arasındaki gecikme nedeniyle 2027 muhtemelen rekor kıracak” ifadelerini kullandı.