2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?

27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında bekleyiş sürerken, fiyatlar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şimdilik pazarlarda tam anlamıyla bayram hareketliliği görülmese de hem yetiştiricilerin beklentileri hem de piyasada konuşulan rakamlar, 2026 kurbanlık sezonunun çerçevesini ortaya koyuyor. İşte, detaylar…

2025 yılında kurbanlıklar ne kadardı?

Geçen yıl açıklanan canlı kilogram fiyatları, bu sezon için yapılan değerlendirmelerde temel ölçü olarak öne çıkıyor. 2025 yılında tosun için canlı kilo fiyatı 295 TL, düve için 285 TL, inek için 260 TL olarak açıklanmıştı. Küçükbaşta ise dişi keçi ve koyunda 250 TL, erkek tokluda 285 TL, erkek çebişte ise 290 TL seviyesi görülmüştü.

Yetiştiriciler; artan yem, bakım, nakliye ve enerji giderleri nedeniyle bu yıl canlı kilogram fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket bekliyor. Bu nedenle resmi rakamlar henüz açıklanmamış olsa da piyasadaki ilk hesaplamalar geçen yıla göre daha yüksek bir tabloya işaret ediyor.

2026 kurbanlık fiyatları tahminleri

Bu yıl kurbanlık fiyatlarında en dikkat çeken başlık büyükbaş tarafında yaşanıyor. Piyasada oluşan ilk verilere göre büyükbaş hayvan fiyatları 120 bin liradan başlayıp 325 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaşta ise daha erişilebilir bir bant korunuyor ve fiyatlar 17 bin lira ile 23 bin lira arasında değişiyor.

Büyükbaşta en yüksek rakam tosunlarda görülüyor

Kategori bazında bakıldığında en yüksek fiyat bandı tosunlarda öne çıkıyor. 2026 yılı için tosun fiyatlarının 165 bin liradan başlayıp 325 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Özellikle 800 ile 850 kilogram ağırlığa ulaşan iri ve besili hayvanlarda üst sınırın daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

Dana grubunda ortalama fiyatın 190 bin lira civarında şekillendiği konuşuluyor. Kısır ineklerde fiyatlar 140 bin lira ile 150 bin lira arasında değişirken, düvelerde 120 bin lira ile 145 bin lira bandı öne çıkıyor. Bu tablo, büyükbaş alacak vatandaşların sadece türe değil, canlı ağırlığa ve hayvanın genel durumuna da dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2026

2026 yılında küçükbaş kurbanlık fiyatları, büyükbaşa göre daha geniş bir alıcı kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor. Koyun ve koç fiyatları hayvanın cinsine, kilosuna ve sağlık durumuna göre değişse de piyasada 17 bin lira ile 23 bin lira arasında bir aralık oluştuğu görülüyor.

Bu nedenle küçükbaş, hem tek başına kurban kesmek isteyenler hem de bütçesini daha kontrollü yönetmek isteyenler için yine en çok konuşulan seçeneklerden biri oldu. Özellikle son haftaya bırakmadan alınan hayvanlarda daha fazla seçenek bulunduğu, fiyatların da nispeten daha makul seyrettiği belirtiliyor.

Hisseli kurbanlıkta kişi başı rakam ne kadar?

2026 yılı için hisse fiyatlarının kişi başı yaklaşık 30 bin lira ile 50 bin lira arasında değiştiği ifade ediliyor.

Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı mı?

Vatandaşların bu yıl en çok araştırdığı konulardan biri de vekaletle kurban kesim bedeli oldu. Ancak 2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı henüz yurt içi ve yurt dışı vekalet bedellerini açıklamadı. Geçen yıl bu rakamlar yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak duyurulmuştu.

Geçtiğimiz yıl vekalet bedelleri 22 Nisan’da açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl da gözler önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Hem vekaletle kurban kestirmek isteyenler hem de fiyat karşılaştırması yapan vatandaşlar, Diyanet’ten gelecek açıklamayı bekliyor.