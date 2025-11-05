  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

DMM bıktı “Şerefsizler” bıkmadı

Ekonomik çöküşü hızlandırdı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Hakan Fidan, Finlandiya’dan AB’ye seslendi: Türkiye’siz hep eksik kalacaksınız!

Para transferlerine ne cevap verdi? Ekrem'in tekne sahibi oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Hani Almanya’da ifade özgürlüğü vardı! Hilafet çağrısı yapan derneğe yasak

Kremlinden flaş açıklama: Güvenliğimizi sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Bosnalılar geri adım atmadı: İsrail basketbol takımına geçit yok

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Fransa-İran hattında şaşırtan gelişme! Aylarca sessiz kalmışlardı, bir anda serbest bırakıldı!
Gündem 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı! Kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında
Gündem

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı! Kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı! Kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında olacak. Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Hac kura sonucu öğren 2026
Hac kura sonucu öğren 2026

İSLAM

Hac kura sonucu öğren 2026

1,8 milyon hacı adayı için kura bugün çekilecek
1,8 milyon hacı adayı için kura bugün çekilecek

İSLAM

1,8 milyon hacı adayı için kura bugün çekilecek

2026 hac kuraları çekildi
2026 hac kuraları çekildi

Gündem

2026 hac kuraları çekildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!
Gündem

Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi iken Demirtaş ve Kavala hakkında yaptığı “Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de ta..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda CHP’nin tezkereye karşı çıkmasını eleştirdi. Erdoğan ..
ABD’de korkunç kaza haberinin detayları gelmeye devam ediyor! Yetkililerin açıklamaları endişeyi artırdı!
Dünya

ABD’de korkunç kaza haberinin detayları gelmeye devam ediyor! Yetkililerin açıklamaları endişeyi artırdı!

ABD’nin Kentucky eyaletinde Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan bir kargo uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Vali Andy Beshea..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23