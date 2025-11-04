  • İSTANBUL
2025 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı!
Eğitim

2025 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
2025 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı!

ÖSYM, 11 Ekim 2025’te yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ile Yurt Dışı Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Eczacılık) sonuçlarını duyurdu.

Eczacılıkta uzmanlık hayali kuran binlerce adayın beklediği sonuçlar açıklandı. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) sonuçları duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 11 Ekim 2025'te uygulanan 2025-EUS ile 2025-STS Eczacılık'ın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

