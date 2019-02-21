2024 Paris Olimpiyatları için 4 branş önerildi



ANKARA (AA) - Paris 2024 Organizasyon Komitesi, 2024 Olimpiyatları programına eklenmesini önerdiği listede breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf dallarına yer verdi.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 organizatörleri, 2020'den itibaren ev sahibi kentlere verilen olimpik programa yeni branşlar önerme hakkını, breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörften yana kullandı.

Sportif tırmanış, kaykay ve sörf, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin teklifiyle ilk kez olimpiyat programına dahil edilmişti. Breakdans ise 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları'nda yer almıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), konuya ilişkin kararını 2020'nin aralık ayına kadar verecek.

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