2023’te kaç kişi haca gidecek? Hac kontenjanları belli oldu mu?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber’e konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac kontenjanlarına ilişkin şunları söyledi: "Salgın öncesi ülkelerinin nüfuslarının binde birine müsaade ediyorlardı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 500 bindi 2020 yılında. Bizim 2020 yılında kurası çıkmış olan hacılarımızın sayısı 83 bin 500 idi. Şimdi 85 milyon ise nüfusumuz önümüzdeki yıl eğer herhangi bir kısıtlama olmayacaksa 2020 yılına dönülecekse o zaman ülkemiz nüfusunun binde biri olarak 85 bin kadar hacımız buraya gelebilecek inşallah böyle belirleniyor."

2023’te 65 yaş üstü hacca gidecek mi?

65 yaş ve üzeri vatandaşların haca ne zaman gideceklerine yönelik de Ali Erbaş, “Suudi makamların koymuş olduğu bir engel. 65 yaşın üzerinde 2020 yılında kuraya girmiş çıkmış olanlardan 31 bin 300 kişi 65 yaşının üzerindeymiş onlar gelemediler bu sene. Eğer önümüzdeki yıl o engel kalkarsa gelebilirler. Hakları baki. Biz onların haklarını 2023 yılına ertelemiş olduk." ifadelerini kullandı.