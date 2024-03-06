2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri’nde birinciği aldı: Dünya orduları arasında bir ilk



Kara Kuvvetleri Komutanlığı, komutanlıkta görevli askerlerin eskiyen kıyafetlerinin 5 yılda kademeli olarak yeniden üretime kazandırılacağı ödüllü projesiyle, tasarruf sağlamayı ve diğer kamu kurumlarını özendirmeyi amaçlıyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğünün geliştirdiği “Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dahil Edilmesi Projesi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında 596 başvuru arasında derece yaptı.

Bakanlığın 12 kategoride 35 kurum, kuruluş ve şirketi ödüllendirdiği yarışa katılan Kara Dikimevi Müdürlüğünün eskiyen askeri kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılmasına ilişkin projesi “kamu” kategorisi alanında birinciliğe layık görüldü.

İstanbul Maltepe’de bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğünde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına, hizmet ve eğitim elbiseleri üretiliyor. Komutanlığın ihtiyacı olan ürünlere ait hammadde, tasarım, model ve kalıp araştırma ve geliştirme çalışmaları da burada yürütülüyor.

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Proje kapsamında, askeri kıyafetlerin üretimi için gerekli hammadde ve işçiliğin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

- Yıllık 14 milyon 550 bin lira tasarruf hedefi

Hammadde, malzeme ve aksesuar alımları için maliyetlerin azaltıldığı ve iş gücü kazancının sağlandığı proje sayesinde, tedarik edilen malzemeye kıyasla yüzde 20 tasarruf elde edilebilecek. Tasarrufla sağlanan kaynağın, AR-GE projelerine aktarılması ve daha teknik ürünlerin üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yıllık 300 bin eğitim elbisesinin geri dönüşümü sağlanarak 14 milyon 550 bin lira tasarruf elde edilmesi amaçlanıyor.

Tekstilde kullanılan zararlı kimyasallar ve su yerine, ozonlama yöntemine başvurulacak süreçte, su tüketiminin de yüzde 50-55 oranında düşürülmesi öngörülüyor. Ayrıca, malzeme alım süreçlerinin azaltılması, iş gücü verimliliğinin sağlanması, diğer kamu kuruluşlarının da sıfır atık, temiz üretim ve yeşil dönüşüm projelerine özendirilmesi hedefleniyor.

- “Dünya ordularında bir ilk”

Proje sorumlusu tekstil yüksek mühendisi Emin Uluçınar, Kara Dikimevi Müdürlüğünün, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bedelli asker kıyafetlerini 1 yıl, subay, astsubay­, uzman erbaş kıyafetlerini 3 yıl, erbaş ve er kıyafetlerini de 5 yıl içinde yeniden üretime kazandıracağı bilgisini verdi.

Projenin uluslararası geçerliliği bulunan bir kurum tarafından sertifikalandırıldığına dikkati çeken Uluçınar, “Bu, dünya orduları arasında bir ilktir. Bu projeden elde edilen tasarrufla gerçekleştirilen AR-GE projeleri sonucunda yurt dışına ihracat yapılabilecek ürünler üretilebilecektir. Kara Dikimevi Müdürlüğü, ‘sıfır atık’ prensibi doğrultusunda, ülkemiz için kaynak tasarrufu sağlama faaliyetlerini sürdürmeye, azim ve kararlılıkla devam edecektir.” diye konuştu.