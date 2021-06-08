2023 seçimlerine küresel müdahale uyarısı!

Hasan Eğrigöz Ankara

Artık dünya siyasetine dahi yön vermeye başlayan sosyal medya, istediğini göklere çıkartırken, istediğini alaşağı edebiliyor. Özellikle seçim dönemlerinde küresel sosyal medya platformları büyük rol oynarken, son ABD seçimlerinde bunun en iyi örneklerinden biri yaşandı. Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik son saldırıları sırasında Facebook Filistin'e destek mesajları paylaşan kullanıcıların paylaşımlarını engelledi. İsviçre'deki araştırmacılarının yaptığı bir çalışmaya göre de Twitter’da Türkiye'deki trendlerin yüzde 47'sinin, dünyadaki trendlerin de yüzde 20'sinin sahte olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, dijital faşizmin küresel siyasete dahi yön verdiğini belirterek, “ABD Başkanı Trump sosyal medyanın etkisiyle seçimleri kaybetti. Ülkelerin gündemini dahi belirler hale geldiler. Bunun Türkiye’deki en iyi örneklerinden biri Kanal İstanbul’dur. Aslında Türkiye’ye çok büyük fayda sağlayacak bir yatırım ama sosyal medyada sanki Türkiye’yi bitirecek bir plan gibi bahsediliyor. Siyonizm ve emperyalizm, istedikleri ülkeleri karıştırmak, politikalarına yön vermek, seçmeni etkilemek adına yapay zekayı kullanmaya başladılar. Türkiye’deki 2023 seçimlerinde de planlarını devreye sokacaklar. Bu yüzden dijital faşizmle mücadele terör kadar önemlidir” uyarılarını yaptı.

