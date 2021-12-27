2022’ye Türkiye mührü

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Sağlık, ulaşım ve savunma sanayinde de devrim niteliğinde adımlar atılacak. İhracat artacak, savunma sanayindeki projeler tamamlanarak envantere girecek. Ayrıca 5 şehir hastanesi, 2 havalimanı da hizmete sunulacak.

Üretimle büyüyeceğiz

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2022 hedeflerinin 242 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmek olduğunu açıkladı. Bu rakam Türkiye’nin üretim odaklı büyüyeceğini ve faiz lobilerine boyun eğmeyeceğinin en net göstergesi oldu.

Gökbey helikopteri yerli motoruyla gökyüzüyle buluşacak, TCG Anadolu Gemisi envantere girecek, Milli Muharip Uçağımızın parça, Ramjet füze motorunun üretimine başlanacak, TUMOSAN PUSAT seri üretime geçecek, MİLDAS ilk atış testleri gerçekleştirilecek, zırhlı araçlarımız yerli motorla teslim edilecek, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) envantere giriş yapacak. Milli Seyir Füzesi SOM, milli motorumuzla ilk seyrini yapacak. TÜRKSAT 6A uydusu yılın son çeyreğinde uzaya gönderilecek.

TOGG seri üretime geçecek

İlk yerli ve milli otomobilimiz TOGG da 2022’nin son çeyreğinde üretim bandına çıkacak ve seri üretimine geçilecek. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden olan Karapınar GES tam kapasite hizmet vermeye başlayacak. Dünyanın bor karbür ihtiyacının yüzde 8’ini karşılayacak olan Balıkesir Bandırma’daki üretim merkezi faaliyete geçecek. Ankara (Etlik), İzmir (Bayraklı), Kocaeli, Kütahya ve Gaziantep Şehir Hastaneleri hizmete girecek. Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Tokat Havalimanı gibi daha birçok proje ve yatırım hizmete girecek.