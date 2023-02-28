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Spor 2022'nin en iyi futbolcusu belli oldu
Spor

2022'nin en iyi futbolcusu belli oldu

2022 FIFA En İyiler ödül töreninde Lionel Messi, Yılın En İyi Oyuncusu olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 01:08:00 -
2022'nin en iyi futbolcusu belli oldu

FIFA 2022 En İyiler ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. PSG'nin ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, 2022 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 77. bireysel ödülünü kazandı.

Yılın kalecisi Matinez oldu

Yılın kaleci ödülünü Emiliano Martinez kazanırken yılın teknik direktörü ödülünü de Arjantin'i Dünya Kupası'nda zirveye taşıyan Lionel Scaloni seçildi.

Yılın en iyi 11'i

FIFA Yılın 11'inde ise Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, Casemiro, Modric, De Bruyne, Messi, Haaland, Benzema ve Mbappe yer aldı.

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