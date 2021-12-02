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Yaşam 2022'de kaç gün tatil var? 2022 resmi tatil günleri
Yaşam

2022'de kaç gün tatil var? 2022 resmi tatil günleri

2022’de kaç gün resmi tatil olacak? 2022 yılına sayılı günler kaldı. Yeni yıl öncesinde pek çok kişi 2022’de kaç gün tatil yapılacağını merak ediyor. 2022 ramazan bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili 9 gün mü 2022

Yeniakit Publisher
2021-12-02 19:47:00 -
2022'de kaç gün tatil var? 2022 resmi tatil günleri

2022’de kaç gün bayram tatili var? Yeni yıl gelmeden önce pek çok kişi 2022’de kaç gün tatil yapacaklarını araştırıyor. Peki, bu sene kaç gün resmi tatil var?

2022'de kaç gün tatil var? 2022 resmi tatil günleri

2022 yılına geri sayım başlarken pek çok kişi yeni yılda kaç gün tatil yapılacağını araştırıyor.

2022 yılı resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün - 3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün - 4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayramın son günü ise 4 Mayıs Çarşamba günü. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak tatil hafta sonlarıyla birleştirilirse 9 gün olarak ilan edilebilir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün - 10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün - 11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün - 12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

Kurban bayramının birinci günü 9 Temmuz Cumartesi idrak edilecek. Bayramın on günü ise 12 Temmuz Salı’ya denk geliyor. Henüz bayram tatilinin kaç gün olduğu belirlenmedi.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil ilan ediliyor. 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil olarak geçiriliyor. 29 Ekim ise tam gün resmi tatil.

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