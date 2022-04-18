2022 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK 2022 yarı final ve final maç programı:
2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarıl final maçı saat kaçta başlayacak? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022 Ziraat Türkiye Kupası yarıl final ilk maçı Trabzonspor-Yukatel Kayserispor ile başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında ikinci karşılaşma Aytemiz Alanyaspor,-Demir Grup Sivasspor karasında olacak. Peki 2022 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2022 rövanş maçları ne zaman oynanacak? ZTK 2022 final maçı ne zaman?
2022 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarda düdük çalacak. 2022 Ziraat Türkiye Kupası yarıl final Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Kupada yarı finalin ilk maçında Trabzonspor, yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?
ZTK 2022 yarı finaldeki diğer mücadelede ise 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
2022 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman başlayacak?
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ZTK 2022 yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
2022 Ziraat Türkiye Kupası finalmaçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.