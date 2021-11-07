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Eğitim 2022 YKS sınavı ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?
Eğitim

2022 YKS sınavı ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?

2022 YKS tarihi açıklandı mı? Üniversite sınavına hazırlananlar 2022 yılında YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2022 YKS ne zaman hangi ayda? 2022 YKS tarihi ne zaman açıklanır? 2022 YKS konuları

Yeniakit Publisher
2021-11-07 12:05:00 -
2022 YKS sınavı ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?

Üniversite sınavına hazırlananlar 2022’de YKS’nin ne zaman hangi gün yapılacağını aratmaya başladı. Peki, ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı mı?

2022 YKS sınavı ne zaman? YKS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak?

2022 yılı YKS’nin ne zaman yapılacağı merak konusu. Ancak henüz ÖSYM sınav takvimini açıklamadı. Sınav tarihinin kasım ya da aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 2022 yılında da sınavın haziran ayında yapılması bekleniyor.

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