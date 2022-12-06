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Ekonomi 2022 yılında emekli olmak avantajlı mı?
Ekonomi

2022 yılında emekli olmak avantajlı mı?

Merak edilen 2022 yılında emekli olmak avantajlı mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:05:00 -
2022 yılında emekli olmak avantajlı mı?

Soru: Ben bu ayın 22’sinde emekli olmaya hak kazanıyorum. Geçen sene Ocak ayında emekli olanlara daha yüksek maaş bağlandı. Emekli olmak için Ocak ayını beklersem daha yüksek maaş bağlanır mı? Hayrullah Ö.

Cevap: Emekli maaşı yasaya göre hesaplandıktan sonra yılın ilk altı ayında emekli olanlara Ocak dönemi, ikinci altı aylık dönemde emekli olana ise hem Ocak hem Temmuz dönemi maaş zammı verilir. Bu zam önceki altı ayın enflasyon oranı kadardır. Dolayısıyla emekli maaş artışı açısından yıllık enflasyon Temmuz-Haziran dönemini kapsar. Yeni emekli olanın prim matrahları ise Ocak-Aralık dönemine ait yıllık enflasyon dikkate alınarak güncellenir. Şu ana kadar açıklanan 11 aylık enflasyon oranı yüzde 62,35. Aralık ayı dahil edilirse bu oran en fazla yüzde 70 olabilir. Oysa 2022 yılı emekli maaş zammı yüzde 78,60. Buna göre, geçen senenin tam tersi biçimde Aralık ayında emekli olanlar, Ocak ayında emekli olmaya göre daha yüksek emekli maaşı alabilecekler.

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