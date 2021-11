2022 yılında daha yüksek emekli maaşı bağlanır mı?

5510 sayılı Kanun gereği bağlanacak emekli maaşını belirleyen temel parametre güncellenmiş ortalama aylık prim matrahı ile prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranıdır. Bu iki parametrenin çarpımı sonucu emekli aylığı belirlenir. Her bir yıla ait sigorta matrahı için uygulanacak olan güncelleme katsayısı, yıllık enflasyonun tamamı ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşur. Güncellenmiş prim matrahı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşan emekli maaşı, Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre açıklanan 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılır.



Bu yöntemin doğal sonucu olarak aynı prim gün sayısına göre Aralık ayında bağlanan aylık ile Ocak ayında bağlanan/bağlanacak olan aylık arasında fark oluşur.



Sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinde bulunan http://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden an itibariyle emekli olmaları halinde bağlanacak olan emekli maaş miktarını hesaplatabilir. İşte emekli maaşını Aralık ayında ve Ocak ayında hesaplatıp farkı bilen okurlarımız, eski yıllarda olduğu gibi bizden bu yıl için de açıklama bekliyor.



Her şeyden önce böylesi bir değerlendirmeyi net olarak yapmak için 2021 yılına ait yıllık tüketici enflasyonunu ve 2021 yılının büyüme oranını bilmemiz gerekir. Bu verileri şu an bilmemiz mümkün değil. 2021 yılına ait yıllık enflasyonu en erken 4 Ocak 2022 tarihinde, büyüme oranını ise 2022/Mart ayı sonlarına doğru öğrenebileceğiz. Ancak çeşitli kaynaklardan derlediğimiz güncel beklentileri dikkate alarak ve Temmuz-Eylül ayları arasındaki 3 aylık enflasyon oranını da gözeterek bir değerlendirme yapmamız da mümkün.



Uluslararası para piyasaları ile küresel finans piyasaları Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminlerini Ekim ayında revize etti. Buna göre; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, (OECD) Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8,4 olarak açıkladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 9 olarak açıkladı. Dünya Bankası, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8,5 olarak açıkladı. Fitch Ratings, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 9,2 olarak öngördü. Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8,6 olarak açıkladı. Unicredit, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 9,7 olarak öngördü. JP Morgan, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8,4 olarak öngördü. Goldman Sachs, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 9,5 olarak öngördü. Uluslararası para piyasaları ile küresel finans piyasaları tarafından açıklanan Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisi ortalaması, Türkiye için 2021 yılı büyüme oranının yüzde 8,5-9 aralığında olabileceği beklentisini güçlendiriyor.



Merkez Bankası tarafından 2021/Ağustos ayında açıklanan enflasyon beklentisinde 2021 yılına ait yıllık enflasyon oranı yüzde 16,74 olarak öngörülüyor. Resmî Gazetede yayınlanan Orta Vadeli Program’da ise 2021 yılına ait enflasyon oranının yüzde 16,2 olabileceği öngörülüyor. IMF, Türkiye’nin 2021 yılına ait yıllık enflasyon oranını yüzde 17 olarak öngörüyor. Uluslararası para piyasaları ile küresel finans piyasaları tarafından açıklanan Türkiye için 2021 yılına ait yıllık enflasyon oranını ortalaması, Türkiye için 2021 yılı enflasyon oranının yüzde 16-18 aralığında olabileceği beklentisine yol açıyor.



Biz beklenen ekonomik tahminleri gözeterek aynı dönemler için aynı prim gün sayısı ve aynı prim matrahı üzerinden 2021 yılı emeklisi olanlar ile 2022 yılı emeklisi olacakların maaşları farklı hesaplandığı için bağlanacak maaşın hangi yıl daha yüksek olacağını açıklayalım. Türkiye için 2021 yılına ait öngörülen TÜFE oranlarına ve büyüme oranlarına ilişkin beklentilerden hareketle şunu net olarak söyleyebilir. Eğer 2021 yılına ait yıllık enflasyon yüzde 15,50 oranında veya üzerinde gerçekleşirse büyüme oranı da yüzde 8,5’in altında kalmazsa 2022 yılında emekli olacak sigortalıya 2021 yılında emekli olan sigortalıya göre daha yüksek emekli maaşı bağlanacak.



Ayrıca 2022 yılında emekliliğe ayrılan ve işyerinden kıdem tazminatı hakkı olan işçiler, 2022 yılında emekli olursa daha fazla kıdem tazminatı alır. Çünkü ücretler genelde yıl başında artırılır ve kıdem tazminatı da son ücret üzerinden hesaplanır.