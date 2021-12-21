2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 25'e düşürülmüştü. Emlak vergisi ise yüzde 18,10 oranında zamlandı.

2022 pasaport harcı ne kadar oldu?

2022'de pasaport harcı yüzde 36,2 oranında artacak. 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.

Ehliyet harcı 2022 ne kadar?

Yeni yılda ehliyet harçları aynı değerleme oranında artacak. A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak. Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek.

2022 emlak vergisi ne kadar oldu?

Emlak Vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20'nin yarısının uygulanması yani yüzde 18.10 oranında artırılmasına karar verildi.

2022 veraset ve intikal vergisi ne kadar oldu?

Veraset ve İntikal Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak belirlendi. Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL olarak dikkate alınacak.

2022 MTV vergisi ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı.

En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.

1 Ocak 2018'den sonra tescil edilen araçlardan 1-3 yaş arasında ve motor silindir hacmi 1300-1600 santimetreküp arasında olanlar, matrahına göre 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek.

Pasaport defteri 225 lira, kimlik değiştirme 37.50 lira, kayıp nedeniyle kimlik düzenlenmesi 75 lira, sürücü belgesi harcı 280 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, evlilik cüzdanı ise 200 liraya yükseldi.