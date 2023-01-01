2022 Türkiye’nin şahlanış yılı oldu

HABER MERKEZİ

Tüm dünya 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl krizi, pandeminin yıkıcı etkileri ile boğuşup negatif yönlü bir büyüme izlerken, Türkiye ise bir çok alanda adından söz ettirecek projelere ve çalışmalara imza attı. 2022 yılında AK Parti Hükümeti Türkiye’ye yüzlerce eser ve proje kazandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin son bir yılda Türkiye’ye kattığı değerleri şöyle sıraladı:

Dev konut hamlesi

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

İklime karşı emisyon azaltım hedefimizi 2030’a kadar %41’e yükselttik.

12 ilimizdeki 3 bin 930 projeyi tamamlayarak sanayi alanlarını şehirlerimizden uzak noktalara taşıdık.

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

İhracat Desteklerine Yönelik Prefinansman Modeli’ni devreye aldık.

18 ülkeyle ticaretimizi geliştirmek için Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hayata geçirdik.

Hizmet ihracatçısı firmalarımıza 818 milyon TL destek verdik.

14,2 ton uyuşturucu madde yakaladık.

İlk yerli ve millî araç ile konteyner tarama sistemini ürettik.

Esnafa 72,3 milyar TL kredi sağladık.

Ülkemizdeki 19 serbest bölgede 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık.

2022’nin ilk 11 ayında tam 231 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.

2022 yılı içinde toplamda asgari ücrete %95, memur maaşlarına %87, memur emekli aylıklarına %86 zam uyguladık.

Nitelikli yabancı iş gücünü için Turkuaz Kart uygulamasını başlattık.

SMA hastalığı tedavisinde ilaca devam etmek için uygulanan “test sonuçlarının uygunluğu” şartını kaldırdık.

3600 ek gösterge düzenlemesini memurlarımızın tamamına teşmil ettik.

Kadro ve EYT müjdeleri

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi düzenlemesini ilan ettik.

Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımızla ilgili düzenlemeyi yaş sınırı olmaksızın tamamladık.

Tahıl Anlaşmasıyla küresel gıda krizinin çözümüne katkıda bulunduk.

Ukrayna krizi dâhil ihtilafların çözümünde ara bulucu rol üstlendik.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olan KKTC’nin temsilini güçlendirdik.

Doğu Ege Adaları’nda sürdürülen ihlalleri tüm dünyaya anlattık.

Afrika ile ticaret 40 milyar doları aştı.

Türk Devletleri Teşkilatı ile MIKTA dönem başkanlıklarını başarıyla icra ettik.

Antalya Diplomasi Forumu’nun 2’ncisini gerçekleştirdik.

NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti’nin Türkiye’nin hassasiyetleri ve beklentileri çerçevesinde şekillenmesini temin ettik.

Mazlumlara kol kanat

Ukrayna krizinin başladığı günlerde vatandaşlarımızla birlikte ihtiyaç duyan 18 binden fazla insanın tahliyesini sağladık.

Dış temsilciliklerimizin sayısını 257’ye çıkararak dünyadaki 5 ülkeden biri olduk.

New York’taki Türkevi’nde pek çok devlet ve hükûmet başkanı ile uluslararası temsilciyi misafir ettik.

Sel felaketi sonrası dost ve kardeş Pakistan’a 15 uçak ile 13 tren yardım malzemesi ulaştırdık.

Afganistan’da yaşanan sıkıntılara bigâne kalmadık. 6 İyilik Treni göndererek bölgedeki zor şartların hafifletilmesine katkı sağladık.

COVID-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğe karşı Afrika’nın yanında yer aldık. Toplam 4,5 milyon doz aşıyı kıtadaki kardeşlerimize ulaştırdık.

33 ülkedeki 89 Türk şehitliğinin bakımını yaptık, 22 onarımı tamamladık.

Meşru Libya hükûmeti ile Hidrokarbon İş Birliği Anlaşması imzaladık.

Gaz ve petrol geliyor

Avrupa’nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisini hizmete aldık.

Elektrik kurulu gücünde 100 bin megavatı aştık.

Türkiye’de ilk defa madenciliğe özel bir meslek lisesini hizmete aldık.

4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han’ı ilk görev yeri Akdeniz’e uğurladık.

Mesken ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV’li % 8’e düşürdük.

Adana’da 8 milyon varil petrol keşfi.

Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini keşfettik.

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 4’üncü ünitesinin de temelini attık.

Yenilenebilir enerjide üretim rekoru.

İlk ferro bor tesisinin temelini attık.

Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı vatandaşlarımıza ulaştıracak boru hattını denize indirdik. İnşallah kısa süre içerisinde Karadeniz gazını evlerimizde kullanacağız.