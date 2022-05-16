2022 kurban fiyatları ne kadar olur? Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 kurban fiyatları:

Yem, mazot ve et fiyatlarının artmasıyla birlikte bu sene kurban fiyatlarının ne kadar olacağı bir hayli merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz’da başlıyor. Milyonlarca vatandaşlar kurban bayramının gelmesini beklerken, kurbanlık fiyatlarını da merak ediyor. 2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında satılmıştı.

2022 kurban fiyatları belli oldu mu?

Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti. 2022 kurban fiyatları henüz açıklanmadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Diyanet kurban velaket 2022 fiyatları henüz belli olmadı.

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak 2022?

Civil, küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi: "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur."