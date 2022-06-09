2022 Kurban Bayramı ne zaman arefe hangi gün? | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor 2022?

2022 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2022 Kurban Bayramın ne zaman idrak edileceğini merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan olup Ramazan Bayramından sonra bir diğer dini bayramdır.

Kurban Bayramında İslam’ın beş şartından biri olan kurban ibadetini hali vakti yerinde olan, şartları yerine getiren Müslümanlar tarafında kurban kesilir. Kurban Bayramı tatili resmi tatil günler arasında olduğundan vatandaşlar bayramı fırsat bilerek kimi memleketlerine kimileri ise tatil beldelerine giderek bayram tatilini değerlendirmekte. Hal böyle olunca da Kurban Bayram tatil günü ne zaman sorgusu arama motoru üzerinden sorulmakta.

Kurban Bayramı 2022 ne zaman?

Kurban Bayramın hangi gün? Hicri takvime göre Zilhicce ayı içerisine denk gelen Kurban Bayramı’nda hem kurban ibadeti gerçekleştiriliyor hem de aynı ayda hac ibadeti yapılıyor. Miladi takvime göre 2022 Kurban Bayramı Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür.

Kurban Bayram tatili kaç gün?

Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Bayram dört gün boyunca devam edecek.Salı gününün bitişiyle bayramın sona erecek. Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor. İki resmi tatil arasında kalan çarşamba ve perşembe günleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.