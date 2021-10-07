2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2022

ÖSYM tarafından her yıl lisans mezunlarının iki yılda bir ortaöğretim ve önlisans mezunlarının girdiği KPSS sınav takvimi 2022 merak edilir oldu. Ortaöğretim mezunların girdiği ve aldıkları KPSS puanları doğrultusunda açımdan ya da merkezi atamalara başvuran memur adayları, 2022 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav takvimini merak eder oldu. İki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim sınavı genellikle yıl sonuna yakın bir zaman dilimi içinde yapılmakta. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak 2022? KPSS 2022 lise başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

Lise ve önlisans mezunlarının katılımıyla gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim, B grubu KPSS sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklanmakta.2022 KPSS sınav takvimi sınavı girecek adaylar tarafından araştırılırken, 2022 KPSS sınavına ilişkin ÖSYM’den henüz bir takvim açıklaması gelmedi. İki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim ve önlinas sınavı en son 2018 yılında yapılmıştı. 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyinde 7 Ekim 2018 tarihinde yapılmıştı.KPSS ortaöğretim sınavı başvuru işlemleri, 03-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018) tarihlerinde yapılmıştı.

DHBT sınavı ne zaman?

DHBT sınav başvuru tarihileri… Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

KPSS ortaöğretim sınav ücreti

KPSS sınav ücreti 2018 sınavında başvuru ücreti olarak 60 TL, KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru ücreti ise 90 TL olmuştu.

KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1'de verilmiştir. DHBT sınavı tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olmaktadır.