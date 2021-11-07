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Eğitim 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
Eğitim

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ne zaman? 2022 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmek isteyenler sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2022 tarihleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:04:00 -
2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavına hazırlananlar sınavın tarihini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğrenim sınavı bu sene yapılacak mı?

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1’de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapılıyor. Son olarak 2020’de KPSS ortaöğretim sınavı yapıldı. Bu sebeple KPSS ortaöğretim sınavı 2022’de yapılacak.

2022 KPSS ortaöğretim sınav tarihi ise henüz belli olmadı. ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini yayımladığında ayrıntılara ulaşılabilecek. Geçen yıl ÖSYM sınav takvimini ocak ayında açıklamıştı. Bu sebeple merakla beklenen sınav takviminin 2022 Ocak ayında paylaşılması bekleniyor. Sınav takviminin yayımlanmasıyla 2022 KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı da belli olmuş olacak.

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