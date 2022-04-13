2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS lisans sınav tarihi!

Memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS sınav tarihlerine kilitlendi. Kamuda çalışmak için yıllarca emek veren adaylar sınav tarihlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Peki 2022 KPSS ne zaman? KPSS son sınav soruları ve cevapları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

2022 KPSS sınavı ne zaman?

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS 2022 başvuruları ne zaman?

2022 KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

2022 KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

2022 KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.