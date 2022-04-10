2022 KPSS başvuruları! KPSS 2022 lisans başvurusu ne zaman?
KPSS 2022 genel kültür ve genel yetenek sınavı 31 Temmuz’da yapılacak. 2022 KPSS alan bilgisi sınav tarihi 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT sınavı ise 14 Ağustos’ta yapılacak. Bilhassa KPSS lisans başvuru tarihleri KPSS’ye girecek lisans mezunları tarafından merak ediliyor. Peki KPSS 2022 lisans başvurusu ne zaman? KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS başvuru tarihleri…
2022 KPSS Lisans (Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 31 Temmuz, 2022 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 7 Ağustos ve 2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.
2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022'de bitecek.
KPSS Önlisans başvuruları 2022 tarihi
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.