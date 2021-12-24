2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Tarih verildi… Maaşa yansıyacak

Yeni yılda milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin maaş, aylık ve sosyal destekleri artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ederken zam trafiği de hızlandı.

"Milimetrik hesap yapıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki artışın memuru zorladığını ifade ederek, en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi. Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.

Ek ödemeler de artıyor

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor. Toplu sözleşmeye göre memurlar ocak ayında maaşlarını ek farkla birlikte zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.

TÜKİT Temmuz ayından Kasım sonuna kadar geçen beş aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Buna göre yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır bile olsa ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda enflasyon farkı verileceği toplu sözleşmede hükme bağlanmıştı.

Maaş zamları 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna karşın Aralık enflasyonu yüzde 2 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

Refah payı verilecek

Bakan Bilgin de, enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen ücretin üzerinde çıkması halinde farkı vereceklerini ifade ederek, "Bu farkı sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" demişti.

Toplu sözleşmedeki kazanımlar

Aile yardımı 429 lirayı geçti.

Hemşire ücretlerinde ilave 300 lira artış olacak.

Emekliye ödenen tazminat tutarı 2.559 liraya çıktı.

Şeflerin maaşı 179 lira zamlandı.

Koruma ve güvenlik görevlileri 143 lira fazla alacak.

Yangında ölen itfaiye personelinin mirasçısına 179.347 lira tazminat.

Engelli çocuğu olana 189 lira çocuk yardımı.

Tabip, diş tabiplerine ilave zam 215 lira oldu.

Ebe, hemşirelerin özel hizmet tazminatı yüzde 40 arttı.

Sağlık çalışanlarına milli bayramda yüzde 25 nöbet zammı.

Acil serviste röntgen, laboratuvarda çalışanların nöbet ücreti yüzde 50 zamlandı.

Memurda vergi muafiyeti

MEMUR-Sen Başkanı Yalçın, vergi muafiyetinin işçi ve memura yansımasının farklı olduğunu belirterek, "Gelecek yıl ocakta yüzde 10 enflasyon farkı gelecek olsa yüzde 5, temmuzda yüzde 7 zam ilave ederken en düşük memur maaşına yansıyacak tutar 38 lira, 9/1 öğretmende 59 lira, işçide ise 423 lira fark ediyor. Sözleşmeli mühendiste 387 lira fark ediyor. Taleplerimizden biri bu eşitsizliğin giderilmesi" diye konuştu.