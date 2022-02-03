2022 DİB MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?

2022 DİB-MBSTS sınavının ne zaman saat kaçta yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)" için internetten bireysel başvuruların 2 Şubat 2022 tarihinde ve saat 23.59'da sona erdiği açıklandı.

2022 DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), tarafından 12 Mart 2022'de gerçekleştirilecek olan "2022 MBSTS" için internet üzerinden yapılacak başvuruların tamamlandığını duyurdu.

Mbsts puanı kaç yıl geçerli?

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği 5. maddesinin (d) bendine göre Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları ile yeterlik sınav sonuçları üç yıl süre ile geçerli olmaktadır. Madde 6 – (1) Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.

MBSTS nedir?

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, yılda bir kere yapılmakta olan bir sınavdır. Diyanet işleri başkanlığının sınav yönetmeliğinde yer alan bir sınav olarak ifade edilebilir. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınavdır. Aynı zamanda mesleki açıdan kişilerin görevlerine tam olarak hazır olup olmadıklarını da ölçmek amacını taşımaktadır. Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınav olduğu da söylenebilir.

MBSTS sınavına kimler girer?

MBSTS, diyanet işleri başkanlığında çalışan kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınav olarak bilinmektedir. MBSTS; imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmenleri tarafından girilen bir sınav olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu sınavın kariyer basamaklarında bir kriter olarak değerlendirildiğini de söylemek mümkündür. Hem kadrolu olarak hem de sözleşmeli olarak çalışan personellerde dahil olmak üzere bu sınava girmek için hak sahibi olur. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girecek olan kişilerin ise başvuru tarihleri arasında başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.