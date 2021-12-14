2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? DİB-MBSTS 2022 başvuru tarihi!
DİB-MBSTS sınav tarihi şimdiden adayların gündemine geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (DİB-MBSTS) sınavına katılacak adaylar 2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? sorusunu sormakta. DİB-MBSTS sınavına gerçekleştirecek olan ÖSYM, 2022 DİB-MBSTS sınav takvimini açıkladı.
Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nda (2022 DİB-MBSTS) ne zaman yapılacak, ÖSYM 2022 DİB-MBSTS sınav başvuru tarihi adaylar tarafından sıklıkla sorgulanır oluyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) ne zaman yapılacak? 2022 DİB-MBSTS başvuruları ne zaman? 2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde...
2022 DİB-MBSTS ne zaman?
2022 DİB-MBSTS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav tarihleri 3 Nisan 2022’de yapılacak.
2022 DİB-MBSTS sınav başvurusu ne zaman?
2022 DİB-MBSTS sınavına başvuru tarihi ise 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak. 2022 DİB-MBSTS geç başvuru tarihi de 2 Mart 2022. 2022 DİB-MBSTS sınav sonuçları 22 Nisan 2022’de açıklanacak.
DHBT sınavı ne zaman?
KPSS 2022 DHBT sınav tarihi ise 27 Kasım 2022.