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Aktüel 2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? DİB-MBSTS 2022 başvuru tarihi!
Aktüel

2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? DİB-MBSTS 2022 başvuru tarihi!

DİB-MBSTS sınav tarihi şimdiden adayların gündemine geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (DİB-MBSTS) sınavına katılacak adaylar 2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? sorusunu sormakta. DİB-MBSTS sınavına gerçekleştirecek olan ÖSYM, 2022 DİB-MBSTS sınav takvimini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:42:00 - 2021-12-14 16:43:34
2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? DİB-MBSTS 2022 başvuru tarihi!

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nda (2022 DİB-MBSTS) ne zaman yapılacak, ÖSYM 2022 DİB-MBSTS sınav başvuru tarihi adaylar tarafından sıklıkla sorgulanır oluyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) ne zaman yapılacak? 2022 DİB-MBSTS başvuruları ne zaman? 2022 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde...

2022 DİB-MBSTS ne zaman?

2022 DİB-MBSTS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav tarihleri 3 Nisan 2022’de yapılacak.

2022 DİB-MBSTS sınav başvurusu ne zaman?

2022 DİB-MBSTS sınavına başvuru tarihi ise 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak. 2022 DİB-MBSTS geç başvuru tarihi de 2 Mart 2022. 2022 DİB-MBSTS sınav sonuçları 22 Nisan 2022’de açıklanacak.

DHBT sınavı ne zaman?

KPSS 2022 DHBT sınav tarihi ise 27 Kasım 2022.

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