2022 Brent petrol fiyatları: Brent petrol kaç dolar? Benzine zam 2022: 1 varil petrol kaç dolar?

Dün 94,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 94,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,19 dolardan alıcı buldu.

OPEC ÜRETİMİNİ AZALTIYOR

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, doların değer kazanması ve devam eden resesyon endişeleri etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, bugün ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artışla güne düşüşle başladı.

FİYATLARDA DALGALANMALAR DEVAM EDECEK

Uzmanlar, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle piyasalarda dalgalanmaların sürdüğünü, bunun da fiyatları aşağı yönlü baskıladığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,74 ile 95,45 dolar aralığının direnç, 94,03 ile 93,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

1 varil petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor.

Benzine zam 2022

Brent petrol fiyatındaki artış ile akaryakıta üst üste iki zam geldi. 4 Ekim 2022 Çarşamba günü benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1,10 TL zam yapıldı. Çok geçmeden ise 6 Ekim 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 74 kuruş, motorine ise 1 lira 39 kuruş zam geldi.

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