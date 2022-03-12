2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? 3 bin bekçi alımı ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bekçi alımı ile ilgili artaştırmalar gündemden düşmüyor. Bekçi olma hayali kuran vatandaşlar 2022 Bekçi alımı sınavı için başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını merak ediyor. 2022 Bekçi alımıyla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu, yeni seneden EGM taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ilanının ardından gözer EGM tarafından yayınlanacak başvuru ilanına çevrildi. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

2022 bekçi alımları ne zaman?

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan bekçilik alımı başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla alım tarihleri netlik kazanacak.

Bekçi alım şartları neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.