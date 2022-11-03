2022 başında gram altın için 3 bin lira tahmini yapan Tuna Kaya tahmini güncelledi: Altını olan bunu yapsın
Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya, altın fiyatlarındaki son gelişmelere ilişkin yeni tahminini kamuoyu ile paylaştı. Kaya, altına yatırım yapan vatandaşların sabırlı olması ve beklemede kalması gerektiğini ifade etti.
Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya'dan altın fiyatlarına dair yeni tahminler geldi.
2022 yılının başında yaptığı tahminde 'Gram altın 2023'te 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya, Youtube kanalı üzerinden konuştu.
Tuna Kaya yaptığı açıklamada, "Ev fiyatları Türkiye’de hiçbir zaman düşmez. Evi ucuza bulan almalı. Yine ucuza araba ihtiyacınız varsa almanızı tavsiye ederim. ‘Altın uçacak diye ev almadım, bekledim’ diyorlar. Arkadaşlar 2012’de altın 78 liraydı. Şu an 1000 liraya yaklaştı. Altında bir düzeltme bekliyorum. Ama yükseliş trendine girecek. Altın durur durur ve alır başını gider. Yavaştır, hantaldır ama harekete geçtiğinde gözünü yukarıya diker. Altın yatırımcısı sabırlı olması lazım" dedi.
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