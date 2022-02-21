2022 ATA AÖF mazeretli ders kayıt tarihleri! 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize, bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta sona erdi. ATA AÖF ders kayıtları ve materyal ücreti ödeme tarihleri sona erip ermediği sorgulanıyor. Peki 2022 ATA AÖF mazeretli ders kayıt tarihleri ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 2022 ne zaman? İşte 2022 ATA AÖF sınav takvimi...