2022 ATA AÖF mazeretli ders kayıt tarihleri! 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize, bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta sona erdi. ATA AÖF ders kayıtları ve materyal ücreti ödeme tarihleri sona erip ermediği sorgulanıyor. Peki 2022 ATA AÖF mazeretli ders kayıt tarihleri ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 2022 ne zaman? İşte 2022 ATA AÖF sınav takvimi...
ATA AÖF Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilmekte. ATA AÖF’ye yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.
2022 ATA AÖF mazeretli ders kayıt tarihleri
Ders kayıtları ve materyal ücreti ödeme tarihleri 14 Şubat ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mazeretli ders kayıt tarihleri ise 21 Şubat ve 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2022 bahar dönemi final sınavı ne zaman?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınav ne zaman?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 2022 ne zaman?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.