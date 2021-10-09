  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 AGİ ne olur?
Ekonomi

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 AGİ ne olur?

Asgari ücret zammı son durum | Asgari ücretle çalışan milyonlar 2022 yılı zam oranını araştırmaya başladı. Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret zammı tahminleri

Yeniakit Publisher
2021-10-09 15:32:00 -
2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 AGİ ne olur?

Milyonlarca asgari ücretli, 2022 yılında maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 AGİ ne olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık 2021’de dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Toplantı tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak ilk toplantının aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Son toplantı ise aralık ayının son günlerinde yapılacak ve kararlaştırılacak zam oranı açıklanacak. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu.  Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

2021 AGİ ne kadar?

 

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? PCR testi zorunlu mu?
PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? PCR testi zorunlu mu?

Yaşam

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? PCR testi zorunlu mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay