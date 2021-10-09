Milyonlarca asgari ücretli, 2022 yılında maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 AGİ ne olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık 2021’de dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Toplantı tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak ilk toplantının aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Son toplantı ise aralık ayının son günlerinde yapılacak ve kararlaştırılacak zam oranı açıklanacak. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL