Asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücretli çalışanlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar AGİ miktarını da araştırmaya başladı. Peki, AGİ ne kadar oldu?

2022 AGİ tablosu | Bekar AGİ ne kadar 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret ülkemiz için çok önemli. Özellikle ekonomik kalkınmanın getirdiği sorunlar meydana getirebiliyor. Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Bu süreçte katkısı olan bütün komisyon üyelerine, sendikaları tebrik etmek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza kararı ilettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret zammını milyonlara duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her yılın aralık ayında bir sonraki senenin asgari ücreti belirleniyor. Komisyon 4 bin liranın üzerinde görüş bildirmiştir. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüşle asgari ücreti belirledik. 4250 lira asgari ücretin en az rakamı uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısı bu rakamı artıracaktır. Artış yaklaşık yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

"Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir."

Bekar AGİ 268,31 TL'den 402 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL'den 481,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL'den 543 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL'den 402'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL'den 462 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL'den 522 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL'den 643,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.