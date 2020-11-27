2021’i V çıkışla tamamlarız

Akit Ekonomi

Bir TV programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy, pandemi tehdidinden ötürü dünya turizminin yüzde 80 daraldığına işaret etti

İlerisi için umutluyuz

Türkiye’nin 2020’yi 15 milyon turist ve 11 milyar dolar turizm geliriyle kapatacağını dile getiren Ersoy, şunları ifade etti: “2021 bizim için çok ama çok önemli. 2021’de de tanıtım kampanyalarından tutun bütün hikâye baştan yazıldı. Eski bildiğimiz sistemlerden maalesef uzaklaşıyoruz. Trafiğin tekrar yoğun bir şekilde açılabilmesi için burada iki tane önemli nokta var. 2020’den görece çok daha iyi ama 2019’un hala altında bir hedefle 2021 sezonunu atlatacağımızı düşünüyoruz. Bir V çıkış olacaktır. Minimum yüzde 100 bir büyümeyle, 30-31 milyon gibi bir rakamla, V çıkışla 2021’i tamamlamayı öngörüyoruz.” Ersoy, “Bahar ya da yaz aylarında pandeminin yayılımının kontrol altına alınacağını ve hayatın normale döneceğini umuyoruz” dedi.

İyi haber

Turizm sektörüne güç katacak önemli adımlar attıklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: “Şimdi iki tane destek program hazırlıyoruz. Bir tanesi kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) programı. KÇÖ de turizm ve yeme-içme sektörüyle ilgili bir düzenleme. Çalışma Bakanlığımızla gerekli adımları atıyoruz ve Hazine Bakanlığımızla da mutabakata vardık. Detaylar yakında belli olur. İkinci çalışma ise erken rezervasyonla ilgili. Bizim, erken rezervasyon ödemeleri olarak adlandırdığımız bir sistem vardı. Tabii sistem, bu kış pandemi nedeniyle çalışmayacak. Yani tur operatörleri dünya genelinde globalde finansal sıkıntı çektikleri için erken rezervasyon ödemelerini yapamayacaklar. Öbür taraftan geçen ay bir turizm destek paketi ilan edildi. Bu paket daha da esnetilecek. 11 milyarlık kredi paketini kamuoyuna duyurduk. Şu ana kadar 3.5 milyarlık başvuru aldık.”