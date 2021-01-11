“2021’de V tipi büyüme kaydedeceğiz”
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, 2021’de hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayarak, “Bu sene V tipi büyüme kaydedeceğiz. Bunun emareleri görüldü” şeklinde konuştu.
Şenocak, 2020 Aralık ayında rakamların iyi geldiğini ifade etti. “Geçen ay itibarıyla ivme yukarı döndü” diye konuştu. Şenocak, 2020 ihracatının yine Avrupa Birliği (AB) ağırlıklı olduğuna işaret etti. ABD’nin de belli sektörlerde ikinci, üçüncü sıraya yerleştiğini anlattı.